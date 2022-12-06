رغم العقوبات.. روسيا تضرب أوكرانيا بصواريخ

2022/12/06 | 22:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خبراء أن بعض الصواريخ التي أطلقتها روسيا على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا في أواخر نوفمبر الماضي، تم تصنيعها قبل شهور قليلة، أي بعد بدء سريان العقوبات التي فرضها الغرب لحرمان موسكو من المكونات اللازمة لصنع تلك الذخائر.

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