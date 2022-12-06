الديمقراطي الكردستاني يكشف كواليس اجتماع “منتجع دوكان”

2022/12/06 | 23:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع “منتجع دوكان” مع الاتحاد الوطني.وقال القيادي في الحزب، شيرزاد صمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”اتفق الاطراف في الاجتماع الموسع الذي جرى في منتجع دوكان على ضرورة ان يكون هنالك هياة سياسية عليا في الاقليم تشرف على العملية السياسية وابداء الاراء”.واوضح “على ان يكون الرأي والتفاوض من صلاحية تلك الهيأة مشابهة لائتلاف ادارة الدولة في بغداد والتي نجحت في عبور المرحلة العصيبة التي مر بها العراق”.واشار صمد، الى “تطورات العلاقات مع الحزب الديمقراطي حيث ابدى الاتحاد الوطني استعداداه للتفاوض والحوار لحل تلك المشاكل وحلها كردستانيا قبل الذهاب الى بغداد وان يعطي حلا ايجابيا لجميع الاحزاب بعيدا عن حصوله على مقاعد نيابية او لا”.

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