جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ واجباً أمنياً نوعياً في سلسلة جبال حمرين

2022/12/06 | 23:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الثلاثاء، تنفيذ عملية “مهمة ونوعية” في سلسلة جبال حمرين الممتدة بين محافظات ديالى وكركوك وديالى.

وقال الجهاز في بيان “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبالتعاون مع مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وخلية استهداف قيادة العمليات المشتركة، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب واجب أمني مُهم ونوعي في سلسلة جبال حمرين”.

وأضاف “سنوافيكم بنتائج العملية لاحقًا ونسأل الله السلامة لقوات جهاز مُكافحة الإرهـاب والقوات المسلحة الباسلة في عملياتهم البطولية”

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت طائرات حربية عراقية معسكراً لتنظيم “داعش” في جبال حمرين.

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