2022/12/06 | 23:13 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن للمقيمين الدائمين الآن التقدم للانضمام إلى القوات المسلحة الكندية، بغض النظر عما إذا تم تدريبهم من قبل جيش أجنبي.تأتي هذه الخطوة من الجيش الكندي لزيادة نسبة المجندين، والتي تتخلف كثيرا عن الهدف المتمثل في إضافة 5900 مجند جديد بحلول شهر مارس.ألقى المسؤولون باللوم على عدة أسباب أدت إلى النقص، بما في ذلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع الوطني تعلن عن طريقة جديدة لحصول المقيمين الدائمين على الجنسية الكندية شبكة القيقب الدولية.

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