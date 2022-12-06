التربية تسابق الزمن.. قرار بطباعة المناهج حالًا وتضمين التخصيصات في الموازنة لاحقًا

2022/12/06 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلنت وزارة التربية اليوم الثلاثاء، صدور توجيهات من الوزير ابراهيم نامس الجبوري لطباعة الكتب للعام الدراسي المقبل من الآن، وتضمين مبالغها فيما بعد في موازنة 2023 التي مازالت الحكومة تعمل على انجازها.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة كريم السيد لـ(بغداد اليوم)، إن "الإرباك الذي حصل بتوزيع المناهج للعام الدراسي الحالي كان سببه تأخير استلام التخصيصات المالية التي لم تصل إلا في الشهر التاسع"، مبينًا أن "الوزارة استلمت مبلغا يسيرا استطاعت فيه طباعة 50% من مناهج المرحلة الابتدائية ولذلك كان التوزيع 50% جديد والباقي من المُسترجع".

وأوضح أن "الوزارة كانت تُسابق الزمن لتعجيل الإجراءات"، فيما بين أن "توجيهات صدرت اليوم من الوزير تقضي بالبدء بإعداد خطة لطباعة الكتب للعام المقبل من الآن وتضمين مبالغها في موازنة 2023 بغية توفير كامل المناهج للطلبة وعدم أثقال كاهلم بالشراء للكتب المدرسية".

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