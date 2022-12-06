اليونسكو تقيم جلسة حوارية حول

2022/12/06 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عن اقامتها "جلسة حوارية" مع جهات عراقية رسمية بمشاركة الصحفيين والناشطين حول "حرية التعبير في العراق والمشاكل التي تواجه المراة في قطاع الصحافة".

وأوضحت المنظمة من خلال بيان تلقته (بغداد اليوم) أن الجلسة الجدلية التي اقامتها شهدت حضور "ممثلين عن وزارة الداخلية والعدل العراقية للوقوف بالإضافة لمنظمات مجتمع مدني، نشاطين وصحفيين على تطورات حرية التعبير في العراق"، على حد تعبيرها.

الجلسة ركزت على "عدم المساواة الجندرية بين الذكور والاناث في قطاع العمل الصحفي واهمية توفير حماية قانونية للنساء اثناء التعبير عن ارائهن" بحسب البيان، متابعة "نحن نقوم بتوفير الحماية القانونية في حال الرغبة بذلك للناشطين والصحفيين اثناء التعبير عن ارائهم باستخدام الانترنت".

يشار الى ان جلسة المنظمة تأتي بعد يوم واحد من اصدار حكم بالسجن ثلاث سنوات على الناشط حيدر الزيدي بتهمة "الإساءة لمؤسسات الدولة عبر تغريدة على الانترنت"، حيث تجاهلت المنظمة الأممية ذكر الحادثة في اثناء الجلسة التي قالت انها ركزت على "تطوير حرية التعبير في العراق وحماية الناشطين والصحفيين اثناء ممارستها عبر الانترنت".

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