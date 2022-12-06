مقتل ثمانية عناصر من

2022/12/06 | 23:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل ثمانية عناصر من "داعش" بقصف جوي في سلسلة جبال حمرين.

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