2022/12/06 | 23:30 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zJOsor6vEJI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية .. معرض فني لذوي الهمم) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السليمانية .. معرض فني لذوي الهمم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).