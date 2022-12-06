2022/12/06 | 23:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تعارك بعض النواب في البرلمان التركي أثناء مناقشة الميزانية، حيث نقل...

ظهرت المقالة عراك تحت قبة البرلمان التركي يرسل نائبا إلى العناية المركزة أولاً على المسلة.

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