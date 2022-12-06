2022/12/06 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفرطوسي لـ (الزمان): أي قوة على الأرض لن تعوق إنجاز المشروع توقّع رسو أول سفينة بميناء الفاو الكبير مطلع 2025 البصرة – امجاد ناصر توقع مدير عام شركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي ، رسو اول سفينة في ميناء الفاو الكبير عام 2025، واكد ان الحكومة وجهت بتوفير اعلى معايير الجودة الدولية في الميناء.وقال الفرطوسي […]

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