2022/12/06 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقترح نيابي لتأسيس ثلاث شركات بينها واحدة في الإقليم وخبير لـ (الزمان): إدارة قطاع النفط يتطلب الأخذ برؤى المحافظات المنتجة قبل إعداد مسودة القانون بغداد – قصي منذر دعا خبير نفطي ، الحكومة الى اشراك جميع الاطراف في المحافظات واقليم كردستان بمناقشات اعداد مسودة مشروع قانون النفط والغاز ،لرسم سياسية نفطية تدير هذا القطاه الحيوي […]

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