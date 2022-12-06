2022/12/06 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية ونظيره الأردني يناقشان القضايا العربية والإقليمية عمان – رند الهاشمي ناقش وزير الخارجية فؤاد حسين ،مع نظيره الاردني ايمن الصفدي في العاصمة عمان ، القضايا العربية والاقليمية وفي مقدمتهما القضية الفلسطينية.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقتـــه (الزمان) امس ان (حسين والصفدي ،عقدا اجتماع في العاصمة الاردنية عمان ، بحثا […]

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