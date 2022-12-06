الطيران الجوي ينفذ ضربات دقيقة على اوكار لعناصر داعش في جبال حمرين

2022/12/06 | 23:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر طيران الدفاع الجوي ينفذ ضربات جوية دقيقة على اوكار لعناصر داعش وجهاز مكافحة الارهاب ينفذ عملية انزال باسناد طيران الجيش للتفتيش في اماكن الضربات

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