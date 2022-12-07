من مسرح الحدث التاريخي.. أفراح الجماهير المغربية بعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم

2022/12/06 | 23:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت الجماهير المغربية بعد الوصول التاريخي لمنتخبها إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر، بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح.

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