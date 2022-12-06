النخيل يعلن احالة ملف جريمة اغتيال الصحافية شيرين ابو عاقلة للجنائية الدولية

2022/12/06 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

كشف مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، اليوم الثلاثاء، عن احالة ملف جريمة اغتيال الصحافية شيرين ابو عاقلة الى المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر إعلام المركز في بيان اطلعت عليه (بغداد اليوم) إن "مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، يشيد باحالة ملف جريمة اغتيال الصحافية شيرين ابو عاقلة الى المحكمة الجنائية الدولية والتي نأمل ان تتخذ حكما يناسب الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق الشهيدة المغدورة".

وأضاف ان "احالة هذا الملف الى الجنائية الدولية يحيي الآمال والتفاؤل في حسم الكثير من القضايا المشابهة التي طالت صحفيين وإعلاميين وماتزال ملفاتهم يشوبها التسويف والتغييب من قبل الحكومات والانظمة.

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