2022/12/07 | 00:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3QGOaZUKySw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | محافظ الديوانية زهير الشعلان: القرار سينقذ كثير من الاحياء المحرومة من الخدمات البلدية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | محافظ الديوانية زهير الشعلان: القرار سينقذ كثير من الاحياء المحرومة من الخدمات البلدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).