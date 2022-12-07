البرتغال تكتسح سويسرا بسداسية وتصطدم بالمغرب في ربع نهائي كاس العالم

2022/12/07 | 00:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت البرتغال عقد المتأهلين إلى ربع

نهائي مونديال قطر 2022، بعد اكتساح

سويسرا في ثمن النهائي بنتيجة (6-1)، مساء

اليوم الثلاثاء على ملعب لوسيل.

وسجل سداسية البرتغال جونكالو راموس (17-

51- 67) وبيبي (

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