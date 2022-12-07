2022/12/07 | 00:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zLtZmn2CMOc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صـ،ـواريـ،ـخ الكـ،ـاتـ،ـيوشا تتجه نحو تشرين | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صـ،ـواريـ،ـخ الكـ،ـاتـ،ـيوشا تتجه نحو تشرين | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).