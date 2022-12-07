2022/12/07 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السوداني يبارك الفوز والصدر:المغرب أمل لانتصار العروبة حاكم دبي:المستحيل ليس مغربياً ولا عربياً الدوحة (أ ف ب) – بغداد -الزمان الدار البيضاء -عبد الحق بن رحمون اشتعلت الاحتفالات الشعبية في المغرب بعد صعود منتخبها الى دور ربع النهائي في مونديال قطر.
وخرج المغاربة شيبا وشبابا واطفالا ونساء الى كل الشوارع والساحات العامة من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسود الأطلس يحققون الحلم العربي في بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى بتاريخ المونديال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وخرج المغاربة شيبا وشبابا واطفالا ونساء الى كل الشوارع والساحات العامة من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسود الأطلس يحققون الحلم العربي في بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى بتاريخ المونديال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسود الأطلس يحققون الحلم العربي في بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى بتاريخ المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).