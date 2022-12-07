أسود‭ ‬الأطلس‭ ‬يحققون‭ ‬الحلم‭ ‬العربي في‭ ‬بلوغ‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بتاريخ المونديال

2022/12/07 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني‭ ‬يبارك‭ ‬الفوز‭ ‬والصدر‭:‬المغرب‭ ‬أمل‭ ‬لانتصار‭ ‬العروبة‭ ‬حاكم‭ ‬دبي‭:‬المستحيل‭ ‬ليس‭ ‬مغربياً‭ ‬ولا‭ ‬عربياً الدوحة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ الدار‭ ‬البيضاء‭ -‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون اشتعلت‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬بعد‭ ‬صعود‭ ‬منتخبها‭ ‬الى‭ ‬دور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭.‬وخرج‭ ‬المغاربة‭ ‬شيبا‭ ‬وشبابا‭ ‬واطفالا‭ ‬ونساء‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬الشوارع‭ ‬والساحات‭ ‬العامة‭ ‬من‭ […]

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