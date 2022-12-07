نصر‭ ‬من‭ ‬المغرب الى‭ ‬العرب‭ ‬المحبطين

2022/12/07 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ لم‭ ‬يكن‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬وحده‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬المونديالي‭ ‬حين‭ ‬صعد‭ ‬الى‭ ‬دور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬كان‭ ‬معه‭ ‬ملايين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬بلدانهم‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أصقاع‭ ‬المهجر‭.‬ كان‭ ‬العرب‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬نصر‭ ‬يزينون‭ ‬به‭ ‬أيامهم‭ ‬المثقلة‭ ‬بالنكسات‭ ‬والاحباطات‭ ‬السياسية‭ ‬فجاءهم‭ ‬زاهياً‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ ‬المغربية‭.‬هم‭ ‬يعرفون‭ ‬انّ‭ ‬الفرح‭ ‬الرياضي‭ ‬قصير‭ ‬العمر‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬يبلغ‭ […]

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