2022/12/07 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام لم يكن المنتخب المغربي وحده في الملعب المونديالي حين صعد الى دور ربع النهائي، كان معه ملايين العرب في بلدانهم أو في أصقاع المهجر. كان العرب يبحثون عن نصر يزينون به أيامهم المثقلة بالنكسات والاحباطات السياسية فجاءهم زاهياً من البوابة المغربية.
هم يعرفون انّ الفرح الرياضي قصير العمر وقد لا يبلغ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصر من المغرب الى العرب المحبطين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هم يعرفون انّ الفرح الرياضي قصير العمر وقد لا يبلغ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصر من المغرب الى العرب المحبطين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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