2022/12/07 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران- الزمان وجّهت السلطة القضائية الايرانية اتهامات لتسعة أشخاص بــالتورّط في اغتيال عالِم نووي إيراني بارز، على ما أعلن المتحدث باسم السلطة مسعود ستايشي الثلاثاء.
واوضح المتحدث أنهم متهمون بــ»التواطؤ في الإفساد على الأرض» و»التعاون مع اسرائيل»، وهما جريمتان يعاقب عليهما بالإعدام، في قضية اغتيال محسن فخري زاده في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. واضاف «تم […]
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واوضح المتحدث أنهم متهمون بــ»التواطؤ في الإفساد على الأرض» و»التعاون مع اسرائيل»، وهما جريمتان يعاقب عليهما بالإعدام، في قضية اغتيال محسن فخري زاده في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. واضاف «تم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران:اتهام تسعة في اغتيال عالِم نووي والاعدام لخمسة أدينوا بقتل باسيجي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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