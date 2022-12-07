ايران‭:‬اتهام‭ ‬تسعة في‭ ‬اغتيال‭ ‬عالِم‭ ‬نووي‭ ‬والاعدام‭ ‬لخمسة‭ ‬أدينوا‭ ‬بقتل‭ ‬باسيجي

2022/12/07 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ وجّهت‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬الايرانية‭ ‬اتهامات‭ ‬لتسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬بــالتورّط‭ ‬في‭ ‬اغتيال‭ ‬عالِم‭ ‬نووي‭ ‬إيراني‭ ‬بارز،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬السلطة‭ ‬مسعود‭ ‬ستايشي‭ ‬الثلاثاء‭.‬واوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬أنهم‭ ‬متهمون‭ ‬بــ»التواطؤ‭ ‬في‭ ‬الإفساد‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬و»التعاون‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‮»‬،‭ ‬وهما‭ ‬جريمتان‭ ‬يعاقب‭ ‬عليهما‭ ‬بالإعدام،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬اغتيال‭ ‬محسن‭ ‬فخري‭ ‬زاده‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2020‭.‬ واضاف‭ ‬‮«‬تم‭ […]

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