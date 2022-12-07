2022/12/07 | 00:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب مضر الكروي، الثلاثاء، ان تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في 2023 وارد لثلاث اسباب.

وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مجالس المحافظات وجودها دستوري ولا يمكن الغائها”، مبينا أن “قرار حلها جاء وفق مضامين قانونية، لكن عودتها الان امر لابد منه خاصة مع ملاحظة سلبيات غيابها عن المشهد الحكومي في اغلب المحافظات”.

واضاف، ان “الحكومة حددت موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 2023 لكن تأجيلها وارد لثلاث اسباب وهي ضرورة اكمال قانونها واجراء تغييرات مهمة في المفوضية وبنود القانون بالإضافة الى التخصيصات المالية ومدى الاجواء العامة التي تعطي مشاركة أكبر للتصويت”.

واشار الى ان “عودة مجالس المحافظات قرار ثابت لا يمكن تغييره الا من خلال تغير دستوري وهذا الامر صعب في ظل الاوضاع العامة للبلاد”.

وكان مجلس النواب للدورة الماضية قرر جل مجالس المحافظات قبل 3 اعوام عقب تظاهرات واسعة في عدة محافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: ثلاث أسباب قد تؤجل انتخابات مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: ثلاث أسباب قد تؤجل انتخابات مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).