ينتصر لسوري قتل تحت التعذيب ..

2022/12/07 | 00:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "قرار تاريخي، ومن أجرأ القرارات القضائية الصادرة في تاريخ لبنان"، هكذا يصف خبراء قانونيون القرار الاتهامي الأخير الصادر عن القاضية العسكرية، نجاة أبو شقرا، التي تولت التحقيق في قضية وفاة الشاب السوري، بشار عبد السعود، نتيجة التعذيب الذي تعرض له خلال التحقيق معه من جهاز أمن الدولة اللبناني نهاية شهر أغسطس الماضي.

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