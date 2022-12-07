وزير العمل: الاتفاق على شروط لمنح الفيزا ورخصة الدخول للعمالة الأجنبية

2022/12/07 | 00:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، مخرجات اجتماع لجنة تنظيم العمالة الأجنبية.وقال الأسدي في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، إنه “تم الاتفاق على عدم منح الفيزا أو رخصة دخول للعمالة الوافدة الى البلاد إلا بعد الحصول على إجازة أو رخصة عمل من وزارة العمل ومن ثم إكمال إجراءات وزارة الداخلية ودائرة الإقامة”.وأضاف، […]

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