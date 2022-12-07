2022/12/07 | 01:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف غونسالو راموس، لاعب منتخب البرتغال، الأنظار خلال مواجهة منتخب بلاده وسويسرا، التي انتهت بفوز الأول بنتيجة عريضة بـ6 أهداف مقابل هدف واحد، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد لوسيل، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16، في مونديال قطر.

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