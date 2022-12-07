توقعات حالة الطقس في العراق خلال اليومين المقبلين

2022/12/07 | 01:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاربعاء، عن حالة الطقس في البلاد.

وقال عطية في منشور له على الفيسبوك وتابعته (بغداد اليوم) إن "هناك توقعات هطول زخات من الامطار خفيفة هذه الليلة ونهار الاربعاء في الانبار واقصى جنوب البصرة، وربما تطال بعض الامطار الخفيفة مناطق من صلاح الدين وشمال بغداد ومناطق من غرب نينوى".

وحذر عطية من "تدني الرؤية الافقية بسبب الضباب الكثيف هذه الليلة وفجر الاربعاء متوقعة في شمال الانبار والعاصمة بغداد وجنوب ديالى وشمال نينوى والنجف وكربلاء وبابل والديوانية وجنوب صلاح الدين وواسط".

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