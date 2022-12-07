البرتغال تكتسح سويسرا وتتأهل الى ربع نهائي كأس العالم

2022/12/07 | 01:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

أكملت البرتغال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022، بعد اكتساح سويسرا في ثمن النهائي بنتيجة (6-1)، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب لوسيل.

وسجل سداسية البرتغال جونكالو راموس (17- 51- 67) وبيبي (33) ورافائيل جيريرو (55) ورافائيل لياو (92)، بينما سجل هدف سويسرا الوحيد مانويل أكانجي (58).

وتضرب البرتغال بالتالي موعدا في ربع النهائي مع المغرب، في المباراة التي ستقام على ملعب الثمامة يوم 10 من شهر ديسمبر الجاري

نجحت البرتغال من الفرصة الأولى في المباراة في افتتاح التسجيل في الدقيقة 18، بعدما تلقى راموس تمريرة داخل المنطقة من فيلكيس، ليسدد كرة قوية سكنت الشباك.

واستفاقت البرتغال بعد الهدف وكادت أن تضيف الثاني في الدقيقة 22، من خلال تمهيد للكرة من راموس على حدود منطقة الجزاء لأوتافيو، ليسدد كرة قوية أمسك بها سومير.

وتلقى راموس بعدها بينية ليتلاعب بشار، ويسدد من خارج المنطقة كرة أرضية ضعيفة، أمسك بها حارس سويسرا.

وشكلت سويسرا الخطورة الأولى لها في المباراة في الدقيقة 30، وذلك من مخالفة نفذها شاكيري مسددا كرة مباشرة، تألق كوستا في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وتمكنت البرتغال من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 33، بارتقاء من بيبي لعرضية من ركلة ركنية، مسددا رأسية قوية سكنت الشباك.

وبحثت سويسرا عن تقليص الفارق في الدقيقة 38، بانطلاقة من فيرنانديز من الجانب الأيمن، مرسلا عرضية أخطأ كوستا في إبعادها، ليسدد فريلير رأسية ضعيفة، تمكن دالوت من إبعادها قبل أن تسكن الشباك.

وأهدرت البرتغال فرصة محققة لتسجيل الثالث في الدقيقة 43، بعدما أرسل فيرنانديز تمريرة سحرية لراموس الذي انفرد بسومير وسدد كرة أرضية، تألق حارس سويسرا في التصدي لها.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، سدد جيريرو كرة من خارج المنطقة، ذهبت بعيدا عن المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدفين دون رد.

ووقع راموس على الهدف الثالث في الدقيقة 51، بعدما أرسل دالوت عرضية أرضية من الجانب الأيمن، تابعها راموس بتسديدة مباشرة مرت من بين قدمي سومير وسكنت الشباك.

وتواصل مهرجان الأهدف للبرتغال بإضافة الهدف الرابع في الدقيقة 55، بتمريرة سحرية من راموس لجيريرو داخل المنطقة لينفرد بسومير ويسدد كرة قوية سكنت الشباك.

ونجحت سويسرا في تقليص الفارق في الدقيقة 58، بمتابعة أكانجي لعرضية من ركلة ركنية على القائم البعيد، مسددا بدون رقابة في الشباك.

وسجل راموس الهاتريك في الدقيقة 67، بعدما تلقى تمريرة سحرية من فيليكس لينفرد بسومير ويسدد كرة ساقطة مميزة سكنت الشباك.

وحاول رونالدو عقب نزوله في ترك البصمة، بتنفيذ ركلة حرة في الدقيقة 77، مسددا كرة مباشرة اصطدمت بالحائط.

وفي ظهور هجومي نادر لسويسرا، سدد إمبولو مقصية من على حدود المنطقة، مرت إلى جوار القائم في الدقيقة 80.

وتبعه تشاكا بارتقاء لعرضية من ركلة ركنية، مسددا رأسية في الدقيقة 81، ذهبت أعلى العارضة.

وسجل لياو الهدف السادس للبرتغال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بتسديدة مقوسة مميزة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز البرتغال (6-1).

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