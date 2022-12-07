ساعة المسلة.. علاوي: الشيخ الخزعلي ذو تفكير استراتيجي وهكذا رجال يحلون المشاكل

2022/12/07 | 01:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الثلاثاء 12/06/2022.رئيس الوزراء الأسبق...

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علاوي: الشيخ الخزعلي ذو تفكير استراتيجي وهكذا رجال يحلون المشاكل أولاً على المسلة.

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