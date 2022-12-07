قاض أمريكي يرفض الدعوى ضد ولي العهد السعودي في قضية مقتل خاشقجي بعد الحصانة التي أوصت بها إدارة بايدن

2022/12/07 | 02:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض قاض أمريكي، يوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد أن أوصت إدارة جو بايدن بمنحه الحصانة في القضية التي رفعتها ضده خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، خديجة جنكيز.

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