2022/12/07 | 03:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها "لا تشجع" أوكرانيا على تنفيذ ضربات في روسيا، بعد تعرض قواعد عسكرية روسية لهجمات، يسود اعتقاد واسع النطاق أن كييف نفذتها.

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