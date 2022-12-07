النزاهة النيابية تصف هيثم الجبوري بانه منظومة فساد متكاملة!!

2022/12/07 | 03:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تتهم لجنة النزاهة النيابية، نائب اللجنة المالية البرلمانية السابق هيثم الجبوري...

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