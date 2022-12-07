هيئة محلفين أمريكية تدين

2022/12/07 | 03:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت هيئة محلفين أمريكية، يوم الثلاثاء، شركتين بـ"منظمة ترامب" التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال الضريبي وتزوير سجلات تجارية مرتبطة بخطة مدتها 15 عامًا للاحتيال على السلطات من خلال عدم الإبلاغ ودفع الضرائب على تعويضات لكبار المديرين التنفيذيين.

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