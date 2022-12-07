مظاهرات الصين ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة

2022/12/07 | 04:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد النصف الثاني من شهر نوفمبر الماضي مظاهرات واسعة غطّت عشرات المدن الصينية بما فيها شنغهاي وبكين ووهان وأغلب المناطق الصناعية التي تتركّز في شرق وجنوب الصين

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