واشنطن توافق على صفقة لبيع سيول 18 مروحية

2022/12/07 | 04:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها وافقت على بيع كوريا الجنوبية 18 طائرة مروحية نقل من طراز شينوك74-إف، وأعتدة عسكرية أخرى في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار.

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