بسبب التضخم.. رئيس وزراء يتراجع عن مكافأة منتخبه الوطني

2022/12/07 | 06:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع رئيس الوزراء البولندي عن قرار أولي مثير للجدل بدفع مكافآت كبيرة للمنتخب الوطني لكرة القدم لأدائه في كأس العالم، وسط تضخم وصعوبات اقتصادية تمر بها البلاد.

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