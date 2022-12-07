مصر.. استئناف برنامج الطروحات الحكومية لزيادة ملكية القطاع الخاص.. وخبراء يعلقون

2022/12/07 | 07:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنفت الحكومة المصرية برنامج الطروحات الحكومية بقيد شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بالبورصة وذلك ضمن مخططها لطرح العشرات من شركات الدولة بسوق المال بهدف زيادة ملكية القطاع الخاص في هذه الشركات.

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