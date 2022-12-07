فيديو يرصد الحادث

2022/12/07 | 08:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الكويتية عن ضبط سائق تسبب بوفاة آخر، بعد تسجيل حادث خلال سباق بينهما في أحد الشوارع.

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