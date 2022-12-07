السوداني: القمة العربية– الصينية تأتي تزامناً مع عبور العراق مرحلة سياسية صعبة

2022/12/07 | 09:00 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس الوزراء محمد شياع السوداني: القمة العربية – الصينية في الرياض تأتي تزامناً مع عبور العراق مرحلة سياسية صعبة

السوداني:تكتسب مشاركة العراق في القمة أهمية خاصة بوصفها مناسبة لمشاركة رؤية حكومتِنا الاقتصادية الجديدة

السوداني: الإدارة الحديثة للاقتصادِ هي محور عملِ حكومتنا.

يتبع ...

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