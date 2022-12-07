2022/12/07 | 09:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد مصدر محلي رسمي من محافظة النجف ان ممثلة الامين العام للامم المتحدة جنين بلاسخارت ستصل قبل ظهر اليوم الاربعاء الى النجف للقاء المرجع الاعلى السيد علي السيستاني.واشار المصدر الى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلاسخارت تزور النجف للقاء المرجع السيستاني المركز الخبري الوطني.

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