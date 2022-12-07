2022/12/07 | 09:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، أن لمشاركة العراق في القمة العربية – الصينية المقرر عقدها في العاصمة السعودية الرياض، “أهمية خاصة”، مؤكدا تطلع حكومته لإقتباس تجارب الصين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني: الإدارة الحديثة للاقتصادِ هي محور عملِ حكومتنا المركز الخبري الوطني.

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