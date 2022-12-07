جيسي تكشف عن نفسها أخيرًا.. شاهد الفتاة صاحبة الصوت الشهير على “تيك توك”

2022/12/07 | 09:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلف الصوت الشهير لميزة "Jessie" الخاصة بتحويل النص إلى كلام مسموع على موقع "تيك توك" هي مذيعة وفنانة تدعى كات كالاهان.وتحدثت كالاهان عن تجربتها ورأيها في كون صوتها بات مرتبطًا بعدد لا يحصى من مقاطع الفيديو الفيروسية وكيف تختلف "Jessie" عن غيرها من مزايا الذكاء الاصطناعي المخصصة لتحويل النصوص إلى صوت.

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