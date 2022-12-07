2022/12/07 | 09:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تسبب بروتين “سبايك” السيئ السمعة الخاص بـ SARS-CoV-2، في موت خلايا سرطان الرئة في الدراسات المختبرية التي أجراها باحثون في المركز الطبي بجامعة راش.ويثير هذا الاكتشاف، الذي نشر في مجلة Cancers، إمكانية أن الوباء الذي أصاب العالم منذ أواخر 2019، قد يؤدي أيضا إلى علاج لسرطان الرئة، وربما سرطانات أخرى أيضا.سبايك”، المعروف […]

ظهرت المقالة هل يحمل “كوفيد-19” مفتاح علاج أورام الرئة الفتاكة؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يحمل “كوفيد-19” مفتاح علاج أورام الرئة الفتاكة؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يحمل “كوفيد-19” مفتاح علاج أورام الرئة الفتاكة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).