بلاسخارت تصل النجف للقاء المرجع السيستاني

2022/12/07 | 09:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة

في العراق، جينين بلاسخارت، اليوم

الأربعاء، الى محافظة النجف لمقابلة

المرجع الأعلى السيد علي السيستاني.

وقال مصدر مطلع، إن "ممثلة الأمين العام

للأمم المتحدة جينين

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