بينهم نساء.. اعتقال 15 اجنبياً يعملون في صالات

2022/12/07 | 09:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الأربعاء، القاء القبض على 15 اجنبياً يعملون في صالات الروليت ببغداد.

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