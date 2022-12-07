النزاهة: الحبس الشديد لمدير عام المصرف الزراعي الأسبق

2022/12/07 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قرار حكمٍ يقضي بالحبس الشديد بحق المدير العام الأسبق للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن قرار الحكم الصادر عن محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، أشارت إلى أنَّ المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ على المدير العام الأسبق للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ؛ عن تهمة استبدال القرض الممنوح لأحد المُقترضين من خطاب ضمانٍ إلى ضمانةٍ عقاريَّةٍ، مُبيِّنةً إقدامه على ذلك دون استحصال مُوافقة مجلس إدارة المصرف.وأضافت إنَّ محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.



من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في العشرين من حزيران الماضي صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُدير العام الأسبق للمصرف الزراعيِّ، على خلفيَّة قيامه باستبدال توثيق القرض الممنوح لأحد المُقترضين من خطاب ضمانٍ إلى ضمانةٍ عقاريَّةٍ دون مُوافقة مجلس الإدارة.

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