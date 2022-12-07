أبرزها الارهاب.. اعتقال 42 مطلوباً في صلاح الدين

2022/12/07 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اعتقال (42) مطلوباً للقضاء بمواد مختلفة في صلاح الدين.

وذكرت الوزارة، أن "مفارز قيادة شرطة محافظة صلاح الدين شرعت بحملة تفتيش واسعة تمكنت خلالها من القاء القبض على (٤٢) متهما بمواد قانونية مختلفة بضمنهم متهم وفق المادة ٤ إرهاب واودعهم التوقيف"، وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وأضافت، أن "مفاز القيادة تمكنت أيضا من ضبط عجلات ودراجات نارية لا تحمل أوراقا ثبوتية، فضلا عن تنفيذ واجبات وكمائن لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية في المحافظة".

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