برنت عند مستوى أقل من 70 دولارا للبرميل

2022/12/07 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تراجع أسعار النفط في ختام تعاملات الثلاثاء وسط مخاوف الركود الاقتصادي التي تركت المستثمرين في حالة عدم يقين.وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.33 دولار أو 4% إلى 79.35 دولار للبرميل، ليغلق دون 80 دولاراً للبرميل للمرة الثانية خلال العام الجاري.وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركية بنحو 2.68 دولار أو .53% إلى 74.52 دولار للبرميل.وتسبب هبوط الأسعار بأكثر من 1% على مدى 3 جلسات متتالية في تخلي أسعار النفط عن معظم مكاسبها التي حققتها خلال 2022.

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