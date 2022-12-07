الصين تخفف قيود كورونا في كافة أنحاء البلاد

2022/12/07 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

علنت لجنة الصحة الصينية اليوم الأربعاء ومنذ لحظات قليلة عن تخفيف القيود المرتبطة بكورونا في جميع أنحاء البلاد.

وألغت الصين متطلبات الاختبار السلبي للمسافرين عبر المنطقة وقالت لن يحتاج المسافرون عبر المناطق في الصين بعد الآن إلى إظهار نتائج اختبار Covid-negative ، وفقًا لإصدار لجنة الصحة الوطنية.

وقال الإشعار إن المناطق التي لم يتم تصنيفها على أنها عالية الخطورة لا يمكن أن توقف العمل أو الإنتاج.

وأضافت أن مرضى كوفيد الذين لا يعانون من أعراض يمكنهم أيضًا اختيار العزل في المنزل لمدة خمسة أيام.

وعقب الإعلان ارتفعت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يوم الأربعاء ، مع تقدم هونج كونج في المكاسب المكاسب حيث أعلنت الصين المزيد من التيسير في إجراءات كوفيد.

مؤشر هانغ سنغ ارتفع بنسبة 2.5٪ ومؤشر Hang Seng Tech ارتفع بنسبة 3٪ ، بينما ارتفع شنتشن 1.5٪ أعلى بينما مؤشر شنغهاي المركب

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