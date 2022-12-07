من الأفضل ميسي أو رونالدو؟ جدل يعود من جديد في المونديال

2022/12/07 | 10:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيح أن الجدل بشأن اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم لا يتوقف أبدا، لكنه عاد إلى الواجهة بقوة خلال مونديال قطر في ظل تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي وتقهقر غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وصل به الأمر حتى أن يكون عرضة لانتقاد مدربه فرناندو سانتوش.

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