2022/12/07 | 10:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة ضباب وفرص لهطول الأمطار خلال الأيام المقبلة في العراق أولاً على المسلة.

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